（中央記者陳葦庭台北21日電）飯店業今年繼續在台灣遍地開花，萬豪國際酒店集團旗下宜蘭力麗威斯汀宣布將在5月試營運，板橋凱薩飯店下半年開幕，是新北市唯一的5星級酒店。



儘管陸客來台人數直直落，不過，今年台灣飯店業仍熱鬧，紛紛走出台北市，往其他縣市開發據點，光是今年第1季，就有宜蘭老爺行旅、天成大飯店集團台中回行旅開幕，而國際酒店集團萬豪旗下品牌宜蘭力麗威斯汀也將在5月試營運。



宜蘭力麗威斯汀酒店表示，這是宜蘭首家國際連鎖酒店品牌，全館共計91間房，19日起試營運，6月底前住房每晚新台幣7125元起，要搶攻高端自由行旅客。



宜蘭員山於日治時代被開發，泉源為俗稱美人湯的碳酸氫納泉，洗後光滑柔細不黏膩，距離宜蘭市中心車程約15分鐘，鄰近福山植物園、望龍埤、花田村、大湖底、枕頭山等休閒農業區，更有宜蘭酒廠等知名風景旅遊及觀光工廠據點。



凱薩飯店集團也積極布局，2017下半年開始將在大台北地區接連開幕5家飯店，其中7月底將試營運的板橋凱薩大飯店具備5鐵共構優勢，全館400間客房，並加入EIHR世界頂級島嶼飯店連盟，是新北市唯一5星級國際觀光飯店。



除了板橋凱薩大飯店，凱薩飯店布局還規劃同樣緊鄰板橋車站的台北趣淘漫旅、與萬華火車站共構的台北凱達大飯店、位於捷運小巨蛋站旁的商務飯店阿樹旅店以及位於內湖科技園區捷運港墘站旁的內湖凱撒旅店(暫名)。1060521