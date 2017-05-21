（中央社記者陳葦庭台北21日電）遠航空姐請假，航班再度取消。遠航今天上午一架由松山飛往金門的FE065航班，因9名空服員請病假和生理假，導致航班取消，影響2航班，137名旅客。



今天上午8時30分，遠航FE065航班原定由松山飛往金門，但9名空服員依規定辦理病假及生理假，考量人力調度受到影響，遠航宣布取消航班，原訂10時10分由金門回返松山的FE066航班也一併取消，後續航班正常。



遠航表示，根據訂位資料，FE065班機有86名旅客，FE066班機51名有乘客，總計137人行程受到影響，遠航已立即協助旅客訂位簽轉至他航，旅客無需支付額外費用。1060521