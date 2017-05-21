端午節將屆，嘉義鰲鼓溼地生機盎然，嘉義林區管理處21日邀民眾，來拜訪過境的高蹺（行鳥）（黑翅長腳鷸）、黑面琵鷺（圖）等好友，正是炎夏出遊的好去處。（嘉義林管處提供）中央社記者葉子綱傳真 106年5月21日