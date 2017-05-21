全球人氣線上遊戲《鬥陣特攻》即將在5月24日上市滿一周年！暴雪娛樂宣布，即將推出全新遊戲內活動—《鬥陣特攻》 周年慶，並限時發售「年度最佳遊戲版」(Game of the Year Edition)。

暴雪娛樂表示，《鬥陣特攻》週年慶活動將於 2017 年 5 月 24 日 (三) 展開，《鬥陣特攻》團隊特別製作了「年度回顧」精彩影片，玩家可前往官方Youtube頻道觀看。

此外，5 月 24 日 (三) 當天，數位版「《鬥陣特攻》：年度最佳遊戲版」也將同步於Windows PC、Xbox One及 PS4 等三大平台發售，內含多項 Blizzard遊戲之虛擬寶物《鬥陣特攻》：

• 《鬥陣特攻》－ 10 箱戰利品

這 10 箱獎勵戰利品內包含各式隨機物品，可用於自訂你的英雄外型，打造專屬你的個人風格。戰利品內包含造型、表情符號、勝利姿勢、語音台詞、噴漆、特寫鏡頭及讓你可以解鎖許多客製化選項的鬥陣幣。

•《鬥陣特攻》－ 英雄造型

穿上經典「黑衛雷耶斯」或「指揮官莫里森」的造型，向初代捍衛者部隊致意。使用「綠意壁壘機兵」、「維安隊長法拉」或「飛行員閃光」，探索其他英雄的故事背景。

•《暴雪英霸》－ 英雄閃光

駕馭閃光穿梭萬象界域的戰場，以炫目的速度讓你的敵人大吃一驚。

•《魔獸世界》－ 寵物溫斯頓寶寶

讓聰穎可愛的溫斯頓寶寶伴隨你征戰艾澤拉斯。

•《暗黑破壞神III》－ 慈悲之翼

穿戴上慈悲之翼，盡屠至高天與燃燒地獄的惡魔大軍。聖休亞瑞全境都將知道你與捍衛者之間的緊密關係。

• 《星海爭霸II》多個遊戲頭像及一款《爐石戰記®》卡背

有了包括閃光、死神、法拉、溫斯頓、壁壘機兵及士兵 76 等頭像，絕對讓你在克普魯星區中更添風采。你也可以使用與你的英雄氣概相符的《鬥陣特攻》主題卡背，在《爐石戰記》大戰一場。