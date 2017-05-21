記者張朝福／嘉義報導

繼4月底推出「搭森鐵遊生態」圓林仔賞花活動之後，森鐵主題特色遊程讓人印象深刻，詢問度破表。相隔一個月，嘉義市政府交通觀光處再度與林務局嘉義林管處、台鐵森鐵處合作，於端午節連續假期第一天5月27日推出「花夜月下金黃之戀限定遊程」，遊程內容最吸睛的就是搭乘檜木車廂森鐵小火車，以及「賞黃金花、送純金花」的摸彩活動，一連串的闖關體驗，將帶著民眾展開阿勃勒花季豐富有趣的旅程。

嘉義市政府表示，花季最終回的活動，浪漫指數再次飆升，原本只有在阿里山櫻花季、鐵路節偶然現身的檜木車廂森鐵列車，將在這次花季限定遊程中豪氣登場，搭載民眾往返於嘉義車站、北門驛、森鐵車庫園區之間，等於是這趟遊程的專車，搶著報名的民眾大呼過癮，覺得賺到了！除了金黃之戀遊程外，民眾也可以選擇參加當天下午四點到五點三十分，在森鐵車庫園區的「闖關體驗DIY」，以及晚上七點到九點，在世賢路、四維路口，世賢國小前快慢車道分隔島上的「花夜月下音樂會」，在浪漫黃金花雨下享受城市裡的悠閒假期。

賞黃金花 摸彩送純金花 花季遊程搭檜木小火車 獎很大

為了讓活動的金黃體驗再升級，嘉義市政府特別規劃了「賞黃金花、摸彩送純金花」的特別節目，民眾只要參加遊程、闖關體驗或是在「嘉義行旅」粉絲頁按讚打卡，就可以免費獲得一張摸彩券，最大獎項是純金璀璨花季鍊墜以及24K金金箔花飾，摸彩活動就在晚上的音樂會會場舉行，希望民眾可以在假期中攜家帶眷乘火車，來趟嘉義人文輕旅行！



遊程中的體驗內容都跟「黃金」有關，包括像是適合全家大小一同動手做的黃金愛玉手作體驗，還有女孩們都愛的浪漫金黃壓花紋身，都是這次花季限定遊程特色活動，摸彩品除了黃金金飾外，還有飯店住宿券、黃金驚喜包等浪漫黃金禮等多項豐富金黃大獎，邀請大家，來嘉賞花瘋體驗抽黃金！

檜木懷舊小火車搭配花季限定體驗活動，金黃之戀限定一日遊599元（包含來回火車票，體驗費用及嘉義在地特色小吃組合包），精省方案給予你不一樣的端午假期，邀請大家跟著檜木享火車玩嘉義瘋體驗！