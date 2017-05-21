吳德榮：白天略感悶熱 午後山區陣雨中央社 (2017-05-21 08:59)
（中央社記者郭萍英台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，淩晨5時雨量圖顯示，東北部有少量降雨；雷達回波圖則顯示，今晨東部近海有降水回波、消消長長；其中部份回波，陸續接觸東北部陸地，帶來降雨。
他說，今天至週二，西半部白天略感悶熱，最高溫常可達攝氏32度以上，要多喝水、注意防曬。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至週一(22日)西半部天氣恢復穩定，東半部有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨、部分鄰近的平地可能受到影響。
週二(23日)上半天仍為多雲時晴，下午大氣趨不穩定，午後雷陣雨較活躍、影響範圍擴大，不分山區、平地皆有發生的機率。
此外，最新模式模擬顯示，週三(24日)鋒面接近，氣溫仍偏高、午後有雷陣雨；傍晚起至週四(25日)鋒面影響，將帶來局部性陣雨、雷雨，中部以北有較大雨勢，應注意；氣溫略下降、天氣稍轉涼。週五、六(26、27日)多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，氣溫回升，西半部白天略感悶熱。 1060521
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上一則：白天水氣減少 天氣轉悶熱
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