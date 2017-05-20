陸男泰國出海失蹤 警方發現疑輕生信件中央社 (2017-05-20 22:13)
（中央社台北20日電）陳姓大陸男子日前在泰國旅遊勝地蘇梅島租借水上摩托車出海失蹤。警方事後在陳姓男子入住的飯店發現一封中文手寫信件，信中表示，對不起父母，對愛情已經絕望，祝福女友幸福快樂。
中新社報導，失蹤陸客是21歲的陳姓男子，來自中國大陸廣東省。陳姓男子騎乘的水上摩托車20日被發現，但人仍下落不明。警方在陳姓男子入住飯店內發現一封用手寫的中文信件。
信件內容大概是，自己對不起父母，希望姐姐代為好好照顧爸爸媽媽。自己對愛情已經絕望，祝福女友幸福快樂。警方正在查證信件是否為陳姓男子所寫，暫無法確定陳姓男子意欲輕生或遇上意外。
報導說，陳姓男子5月18日傍晚在海灘租借水上摩托車出海，不久便失蹤。當地警察、水警、軍方等相關部門成立搜救小組，出動20多艘快艇展開大範圍搜救，但一直沒有任何發現。
有漁民20日在離水上摩托車租借處約20英里的地方發現陳姓男子租借的水上摩托車，但沒發現陳姓男子。鑒於目前正值雨季，海上風浪很大，連降暴雨，搜救人員推測，陳姓男子很可能落水喪生。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060520
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