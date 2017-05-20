大福彩開獎中央社 (2017-05-20 20:51)
（中央社台北2017年5月20日電）第106040期大福彩今晚開獎，中獎號碼為05、13、15、20、29、31、37，特別號為01。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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