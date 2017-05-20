端午求好運習俗 立蛋掛艾草取午時水中央社 (2017-05-20 20:45)
（中央社記者黃麗芸台北2017年5月20日電）農曆5月5日端午節，許多人只想到划龍舟、吃粽子，但傳統習俗也認為這是求好運時節，不論是掛艾草、中午立蛋或是取午時水，都希望藉此趨吉避凶轉好運。
再過10天就是端午節，俗稱也叫做「天中節」、「5月節」或「純陽日」，除了起源和屈原投江自盡故事有關之外，由於此時正值春夏節氣之交，傳統認為是毒月，民間因此出現各種驅邪避毒、保健平安的習俗。
一、插艾蒲、掛避邪香包：
許多人小時候過端午節，長輩都會拿香包掛在身上，除了防毒蟲侵擾外，也寓意驅邪迎吉，通常是用五彩線紮著裝滿艾草、雄黃和檀香粉末的小布袋，外型繡上美麗花、鳥、八卦儀或老虎等吉祥圖案。
此外，家家戶戶門前還要插艾草和菖蒲，除用來淨身、驅除蚊蠅還有避邪之意；有些人還會折榕樹枝和竹葉插在家門口，意思是插青避禍。
二、午時立蛋
在端午節中午時分，民眾只要挑選新鮮雞蛋置放在平坦地上，就會出現神奇又有趣的「立蛋」現象，習俗認為立蛋成功者來年會有好運道。
三、取午時水驅邪兼招財
習俗流傳在端午節正午到井水取的水，就叫做「午時水」，帶回家飲用或沖洗身體，可解百毒和驅邪治病，驅小人、招貴人。
現在有許多人則是改到金融機構取水，再帶回家中或辦公室擺放，希望能增進人緣、招貴人相助。
端午開運習俗百百款，雖然不必盡信，但也可一探歷史演變而成的生活習慣，也是過節樂趣。
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