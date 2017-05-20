今彩539開獎中央社 (2017-05-20 20:42)
（中央社台北20日電）第1060120期今彩539開獎，中獎號碼10、17、20、22、29。3星彩中獎號碼742，4星彩中獎號碼7634。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060520
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