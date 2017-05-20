（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊今天比賽打出火氣，6局獅隊投手陳育軒對兄弟打者周思齊投出觸身球，引起周思齊不滿，兩隊板凳清空，雙方都被主審警告。



兩隊在台中洲際棒球場交手，5局打完，兄弟10比3領先。6局兄弟進攻，兩人出局後，陳育軒面對周思齊，接連投出兩次近身球，其中一顆周思齊低頭閃過，球剛好打中棒頭，下一球陳育軒對周思齊投出觸身球，引發周思齊不滿。



兩隊板凳清空，雙方都被主審警告，7局獅隊進攻，林志祥敲出安打，兄弟投手洪宸宇對下一棒打者蘇智傑投出觸身球保送，因前一局衝突，兩邊都已被警告，洪宸宇投出觸身球後，也遭警告退場。1060520