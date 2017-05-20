（中央社台北20日綜合報導）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊20、21日舉行「女孩日」，今天請職業圍棋棋士黑嘉嘉七段開球；此外，也請曾獲世界啦啦隊錦標賽冠軍的中華競技啦啦隊上場為球員加油。



女孩日期望藉在各自領域有非凡成就的女性替球隊開球，期許所有女孩們勇敢追求自己的興趣和夢想。



黑嘉嘉表示，沒特別支持的球隊，有機會受邀開球很開心，也覺得蠻好玩。1060520