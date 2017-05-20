兄弟女孩日 黑嘉嘉開球處女秀中央社 (2017-05-20 20:17)
（中央社台北20日綜合報導）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊20、21日舉行「女孩日」，今天請職業圍棋棋士黑嘉嘉七段開球；此外，也請曾獲世界啦啦隊錦標賽冠軍的中華競技啦啦隊上場為球員加油。
女孩日期望藉在各自領域有非凡成就的女性替球隊開球，期許所有女孩們勇敢追求自己的興趣和夢想。
黑嘉嘉表示，沒特別支持的球隊，有機會受邀開球很開心，也覺得蠻好玩。1060520
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