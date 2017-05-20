（中央社記者林宏翰桃園20日電）中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊外野手王柏融職棒生涯第3年，今天在桃園球場達成個人生涯第300支安打里程碑，只用183場比賽達成300安，中職史上無人能及。



王柏融去年達成單季200支安打、打擊率4成14空前紀錄，本季持續在安打榜、打擊率排行榜領先，晚間賽前生涯累計297支安打，比賽時單場敲出3支安打，300安達陣。



桃猿在主場迎戰悍將，王柏融3局下敲一壘安打、5局下敲二壘安打、7局下再敲一壘安打。



回顧中職歷年安打製造機，西元1996年兄弟象洋將路易士（Luis Santos）用219場比賽達成300安，富邦悍將隊選手胡金龍2015年用216戰完成300安，當時超越路易士，成為中職史上最快紀錄。1060520