中華職棒／中職史上最速 王柏融300安出爐NOWnews今日新聞 (2017-05-20 19:52)
Lamigo桃猿隊今天在主場出戰富邦悍將，外野手王柏融單場4打數3安打，7局下敲出右外野安打，創下中職史上最快300安紀錄。
王柏融共用183場，打數744，也是史上最快，胡金龍在2015年以出賽216場完成300安，打破1996年兄弟洋砲路易士高懸19年的紀錄（219場）。
王柏融這場比賽前就累積297安，3局上他敲出右外野安打，5局敲出右外野二壘安打，7局下再敲出右外野安打達陣。
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