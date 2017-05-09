▲Lamigo桃猿王柏融。（圖／記者葉政勳攝，2017.5.09）

Lamigo桃猿隊今天在主場出戰富邦悍將，外野手王柏融單場4打數3安打，7局下敲出右外野安打，創下中職史上最快300安紀錄。

王柏融共用183場，打數744，也是史上最快，胡金龍在2015年以出賽216場完成300安，打破1996年兄弟洋砲路易士高懸19年的紀錄（219場）。

王柏融這場比賽前就累積297安，3局上他敲出右外野安打，5局敲出右外野二壘安打，7局下再敲出右外野安打達陣。