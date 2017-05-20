郵資調漲平信變8元 3.5元郵票走入歷史中央社 (2017-05-20 19:43)
（中央社記者陳葦庭台北2017年5月20日電）中華郵政郵資確定調漲，交通部核定郵資調漲案，2.5元和3.5元郵票將絕版，平信郵資從5元漲到8元，最快8月上路。
中華郵政郵資20年未漲，交通部最近核定中華郵政郵資調漲案，確定取消新台幣2.5元和3.5元郵票，平信由5元變成8元，掛號擬從25元改為30元，不過，由於得重新印製郵票，目前預計最快8月上路。
中華郵政表示，未來將不會發行2.5元和3.5元郵票，不過，如果民眾仍有這2種面額的郵票，只要總金額有達到郵資標準，仍可以使用，另外，由於這2種面額將絕版，中華郵政也預估將吸引收藏潮。
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