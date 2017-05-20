陳時中抵日內瓦：明年一定要進世衛大會中央社 (2017-05-20 19:42)
（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦2017年5月20日專電）衛生福利部長陳時中今天中午率領「世衛行動團」抵達瑞士日內瓦，下午將參觀萬國宮，他表示「明年一定要進來開會」。?
第70屆世界衛生大會（WHA）22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣自2009年起以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）今年未邀台灣出席。
陳時中一行在日內瓦時間今天中午約12時（台北時間18時）抵達。
對於今年沒有收到邀請函，陳時中先前說，不免有悲傷、有憤怒，也要表達遺憾，將向世界衛生組織表達台灣參與的必要性。
他入境後被問到心情如何時表示，還算輕鬆，要出門時太太傳Line給他，要他「帶著愛把台灣聲音發出來」，所以心情有比較好一點。
陳時中表示，此行任務就是要把台灣軟實力展現出來，「讓世界聽到台灣的聲音」。
他也表示，台灣今年沒有受邀參加大會，抗議是要的，但都會在合法的前提下來抗議，會和外交單位密切合作，做應該做的事情。
陳時中抵達後行程滿檔，包括召開工作會議研商策略，下午將參觀萬國宮。
對於今年沒辦法進萬國宮參加大會，只能參觀。陳時中堅定表示，「明年我一定要進來」，從現在開始一步一步，這次是台灣世衛行動團，是開始行動的第一步，「進去參觀是表示說我們作足準備，明年希望能夠進來開會。」
對於此行的期許，陳時中指出，希望能夠交朋友，把台灣軟實力發揚出來，也希望和國際學習相關經驗，交朋友可能是這次最重要的任務。
陳時中明天早上將與多國陸續展開雙邊會談，晚間出席外交部歡迎酒會，另在22日舉行國際記者會。
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