改標冷凍海鮮 可獲336萬以上檢舉獎金中央社 (2017-05-20 19:41)
（中央社記者趙麗妍台中2017年5月20日電）宏碩海產公司涉嫌改標逾期冷凍海鮮，台中市衛生局日前查獲近1.3萬公斤，今天裁罰新台幣480萬元，依相關獎勵辦法，檢舉人可望獲得336萬元以上獎金。
台中市衛生局指出，因宏碩海產公司貯存及販售逾期產品，依違反食安法並依據衛福部公告裁罰基準，予以裁罰480萬元。台中市衛生局表示，將發給檢舉人「罰鍰實收金額」70%的獎金
另視檢舉內容及對案件查獲的貢獻程度，發給10萬元以上、200萬元以下獎金；若檢舉人曾為被檢舉人的受僱人，發給檢舉人10萬元以上、400萬元以下的「吹哨者獎金」。也就是檢舉人可望獲得336萬元以上獎金。
台中市衛生局接獲民眾檢舉，18日與地檢署、保七警察及衛福部食藥署等單位，前往宏碩海產公司稽查，查獲業者將逾期冷凍鮑魚，改標延長效期1年，數量達1萬2290.5公斤。現場發現逾期的冷凍割背白蝦仁648公斤，就地封存，責令業者不得販售。
衛生局表示，業者提供的冷凍鮑魚出貨資料與檢調初步比對，宏碩有與外縣市業者的交易紀錄，已於19日通知相關縣市追蹤產品流向，同時也前往轄內餐廳、飯店、賣場、生鮮超市等處進行預防性專案稽查。
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