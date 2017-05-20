（中央社記者謝靜雯台北20日電）民國106年華南金控盃少棒錦標賽4強賽，台東縣以4比2擊敗宜蘭縣隊，新竹縣和新北市激戰到延長賽第8局，新竹縣以3比2拿勝，台東、新竹明天冠軍戰交手，爭U12中華隊組訓權。



華南金控盃少棒錦標賽為今年7月將於台南市舉行的WBSC世界盃少棒錦標賽（U12）國內選拔賽，勝隊取得中華隊組訓權；西元2015年U12世界盃少棒賽，中華隊由宜蘭縣拿下代表權，當屆比賽冠軍戰輸給美國隊，拿下亞軍。



華南金控盃14日開打，4強賽首場比賽由宜蘭縣與台東縣交手，台東縣先發投手許家勤投5.1局好投，有效壓制對手打線，帶領球隊拿勝。



另一場比賽由新竹縣和新北市交手，兩隊正規6局打完，1比1僵持不下，突破僵局延長賽第7局，兩隊各得1分，第8局新竹縣靠盜壘、保送，滿壘時敲出滾地球，跑回致勝分。



明天季軍戰將由宜蘭縣與新北市交手，冠軍戰由台東縣和新竹縣交手，爭取U12世界盃少棒賽組訓權。1060520