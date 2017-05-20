王柏融代班中外野 守備功力不可忽視中央社 (2017-05-20 19:21)
（中央社記者林宏翰桃園20日電）打擊實力受到美日球探鎖定，Lamigo桃猿外野手王柏融的守備功力也獲得教練團好評，在主力中外野手詹智堯缺陣的情況下，今年多次鎮守中外野。
總教練洪一中說，詹智堯是中外野的固定人選，但近況不佳下二軍，加上余德龍要兼守內野，中外野就交給王柏融來守，「柏融守備本來就很好，才會把中外野交給他」。
洪一中觀察，王柏融、余德龍都有很好的運動天分，兩個人都是天生好手，而王柏融在打擊上的反應時間更短、更靈敏，這個反射神經的能力是很難訓練得來的。
今天比賽之前，王柏融37場外野守備還沒有發生失誤，守備率1。其中先發守左外野8場、中外野11場、右外野18場。
外野守備教練林振賢說，王柏融的判斷能力好，又有速度，「大家都只注意到王柏融打擊，但其實他是一個很好的外野手，守備跟打擊比起來，反而比較單純」。
同樣是外野手出身的教練曾豪駒說，王柏融守備範圍大，而且外野三個位置都能守。
王柏融高中時代是內野手，大學轉戰外野，林振賢看到王柏融的進步，「從大學到進職業的這2年，柏融不斷累積經驗，也更有信心」。
「今年春訓是有練比較多」林振賢說，守備就是講求基本動作，他最要求球員的小細節，「小細節多練一點」，能夠贏別人的地方就是在這些看不到的小細節。
而王柏融則說，沒有刻意加強守備，只是按照球隊的課表去練習，「做好基本動作，外野三個位子都一樣」。至於19日出現飛撲險球的美技，一向低調的他笑說「運氣好」。1060520
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