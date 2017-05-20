中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場舉行「女孩日」，中信打線也沒讓女孩們失望，面對統一獅先發投手福瑞多，在4局下半狂打11個人次攻下6分，5局結束，中信以10：3大幅領先統一。

由於昨天（19日）台中雨勢不斷，聯盟宣布延賽，今天原訂要舉行雙重賽，但因為場地仍然相當濕滑，午場的比賽再度順延，晚場的比賽在太陽露臉後順利開打。

統一打線一開賽馬上向中信下馬威，陳傑憲靠著精準選球站上一壘，雖然林志祥以及蘇智傑遭到鄭凱文解決，但是高國慶、唐肇廷的接連安打，將陳傑憲送回本壘攻下1分，幫助統一取得1：0領先。

統一先發投手福瑞多果然不太擅長面對左打者，1局下半張正偉、陳子豪接連安打，中信攻佔一、三壘壘包，雖然「恰恰」彭政閔遭到三振，但是靠著蔣智賢、蘇緯達接連安打，並且發動一次成功的雙盜壘戰術，中信1局下半馬上將比數逆轉為3：1。

中信先發投手鄭凱文前3局，局局都有危機，但總能幸運地抓到最後一個出局數，力保不失分，但4局上半統一決定不再給機會，首名打者薛惟中敲出右外野安打，接著上場打擊的羅國龍敲出中外野方向三壘安打將薛惟中送回本壘，陳傑憲再度展現基本功，一支高飛犧牲打將羅國龍再度送回本壘，統一將比數追成3：3平手。

統一打線好不容易將比數追平，投手馬上再度出狀況，中信兄第4局下半面對一共打了9人次，加上統一林志祥發生要命的失誤與福瑞多發生暴投，中信在這個半局攻下6分，把比數擴大成9：3大幅領先，所幸統一及時換上陳育軒，才順利結束這個半局。

中信就算已經取得9：3的大幅領先，5局下半面對陳育軒仍沒有要收手的意思，潘萣翔一上來馬上擊出左外野二壘安打，靠著鄭達鴻有效推進至三壘，王勝偉沒有放掉這個賺打點的機會，一支高飛犧牲打送回潘萣翔，中信取得10：3領先。