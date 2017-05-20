Lamigo桃猿隊今天在主場桃園球場出戰富邦悍將，目前6連勝的暴力猿打線，5局就敲出9支安打，加上先發洋投賽格威飆出9次三振強力壓制，猿隊目前以4:0領先。

賽格威今天狂飆球速，除了直球威力頻頻超過150公里以上外，他5局上被高國麟安打、方克偉二壘安打形成危機，也對李宗賢飆出三振解危。

賽格威也大K功，2局面對申皓瑋起，連續飆出5次三振，目前5局投完共用83球，被打2安打，僅有1次保送。

猿隊打線3局上發威，郭嚴文適時安打先馳得點，次局陳俊秀二壘安打後，鍾承祐、林智平適時安打也再攻下2分。

5局下王柏融二壘安打，朱育賢中外野安打建功，猿隊目前4分領先。

王柏融這場比賽2支安打，生涯已累積299支安打，只要再敲安打，就可成為中職最速300安打者。