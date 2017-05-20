（中央社台北20日電）中國大陸國務委員楊潔篪20日應約與美國國務卿提勒森通電話。楊潔篪表示，中方願同美方密切溝通，共同做好近期舉行首輪中美外交安全對話的籌備工作，確保對話順利成功。



綜合新華網、香港中通社報導，楊潔篪表示，自從中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在海湖莊園會晤以來，中美關係取得新的「重要積極進展」。



他說，下階段，雙方要繼續落實兩國元首共識，保持高層及各級別交往態勢，推進實施「經濟合作百日計劃」，拓展各領域務實合作，在重大國際地區問題上加強溝通協調。



楊潔篪並強調，中方願同美方密切溝通，共同做好近期舉行首輪中美外交安全對話的籌備工作，確保對話順利成功。



報導說，提勒森（Rex Tillerson）表示，美方願同中方加強協商，籌備好首輪美中外交安全對話，期待對話取得積極成果。



雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換意見。



中美元首海湖莊園會晤於美東時間4月6日至7日在佛羅里達舉行。人民網指出，此次會晤搭建新時期中美對話的基本架構，明確外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話4個高級別對話合作機制並列。



此外，中國大陸財政部副部長朱光耀還在5月12日公布「中美經濟合作百日計劃早期收穫」，詳列中美雙方達成的10條共識，主要涉及中美相互開放農產品、金融服務市場及中美天然氣貿易領域等。1060520