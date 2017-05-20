楊潔篪通話提勒森 為外交安全對話準備中央社 (2017-05-20 19:09)
（中央社台北20日電）中國大陸國務委員楊潔篪20日應約與美國國務卿提勒森通電話。楊潔篪表示，中方願同美方密切溝通，共同做好近期舉行首輪中美外交安全對話的籌備工作，確保對話順利成功。
綜合新華網、香港中通社報導，楊潔篪表示，自從中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在海湖莊園會晤以來，中美關係取得新的「重要積極進展」。
他說，下階段，雙方要繼續落實兩國元首共識，保持高層及各級別交往態勢，推進實施「經濟合作百日計劃」，拓展各領域務實合作，在重大國際地區問題上加強溝通協調。
楊潔篪並強調，中方願同美方密切溝通，共同做好近期舉行首輪中美外交安全對話的籌備工作，確保對話順利成功。
報導說，提勒森（Rex Tillerson）表示，美方願同中方加強協商，籌備好首輪美中外交安全對話，期待對話取得積極成果。
雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換意見。
中美元首海湖莊園會晤於美東時間4月6日至7日在佛羅里達舉行。人民網指出，此次會晤搭建新時期中美對話的基本架構，明確外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話4個高級別對話合作機制並列。
此外，中國大陸財政部副部長朱光耀還在5月12日公布「中美經濟合作百日計劃早期收穫」，詳列中美雙方達成的10條共識，主要涉及中美相互開放農產品、金融服務市場及中美天然氣貿易領域等。1060520
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
壓力 運動褲．運動褲 兒童．排汗運動褲．刷毛運動褲．輝武 運動褲．內裡 運動褲．運動褲．CS 運動褲．FILA 運動褲．Focus 運動褲．七分 運動褲．Champion 運動褲．厚棉 運動褲．大尺碼 運動褲．縮口 運動褲．Kitty 運動褲．慢跑運動褲．Lebron 運動褲．鋪棉 運動褲．ELLE 運動褲．排汗 運動褲．Fitch 運動褲．ManStyle 運動褲．polo 運動褲．韓版 運動褲．SNOOPY 運動褲．運動褲 束口．NISSEN 運動褲．運動褲 nike．mamaway 運動褲
- LONGCHAMP 摺疊小型水餃包(黑)
- 【Ion Audio】攜帶式黑膠唱盤 MOBILE LP(iPTUSB白色)
- 犀牛(RHINO) U-900頂級帳篷U系列 - 超輕鋁合金二人帳 - U90
- 訂製品【優利亞-耐用型6分板床底】寬度151-180公分/長度185
- 【女】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 S系列-晚宴撒塔那個性涼鞋-
- 【Opure 臻淨】A5、A6第二層活性碳+沸石顆粒濾網、第三層醫
- 【LIFECODE】尊爵二世鋁合金折疊桌椅/野餐桌/休閒桌椅
- 【阿波羅】52吋 運轉幸福藝術吊扇+夜燈(霧銀色-遙控款)
- 【音圓】時尚超人氣卡拉OK組(NS-100)
- &MORE愛迪莫鈦鍺 MAGIC項鍊 戀愛方程式 情侶對鍊
戛納電影節將開幕 法國設巨型花盆陣防恐襲【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
中美軍機東海險擦撞 陸重提美抵近偵察【中央社】
吃完生蠔下一站 芬蘭邀陸民幫吃野莓【中央社】
軍用「黑科技」正改變你我生活【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》