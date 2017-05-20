美國退出TPP 傳亞太國家合力搶救中央社 (2017-05-20 19:03)
（中央社河內20日綜合外電報導）各國代表本週末齊聚河內參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，一名參與討論的消息人士告訴法新社，亞太國家將試圖挽救因美國退出而遭封殺的跨太平洋夥伴協定（TPP）。
美國總統川普1月背棄涵蓋12國的TPP，稱這項協定「扼殺工作機會」，使TPP的未來充滿不確定性。
若干仍留在這項協定內的成員國支持TPP起死回生，亦即紐西蘭與日本。紐、日是僅有兩個正式批准這項協定的國家。
美國以外TPP剩下的11國貿易部長明天將開會，預期會同意讓這項協定維持生機。
這名消息來源指出：「若全體成員意見一致，重大的宣布將是同意以TPP11國繼續前進。」
這名消息來源另表示，留待美國未來重返這項協定的大門「絕對」持續敞開。
TPP成員國預計明天將於APEC貿易部長會議場外做出宣布。美國新任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也參與這項會議。
根據官方媒體，日本負責TPP的經濟再生大臣石原伸晃昨天告訴記者：「TPP不僅有經濟利益，也具戰略重要性。我們將堅定謀求加以實現。」
按照原本條件，除非國內生產毛額（GDP）合計占85%的6國批准，否則TPP不能生效。在缺少美國下，TPP無法獲得批准。1060520
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