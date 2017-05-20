日職／淺村榮斗生涯百轟 助西武擊退軟銀NOWnews今日新聞 (2017-05-20 18:52)
西武隊今天出戰軟銀，主砲淺村榮斗轟出生涯百轟，加上木村文紀也轟出2分彈，終場西武就以7:5擊敗軟銀。
淺村是在2局下轟出3分砲，西武隊單局就攻下5分奠定勝基。
他賽後表示：「沒有好球三壞球時，我就想說應該會來好打的球，想不到會擊出全壘打，手感很棒，最後飛出去成為全壘打也很棒。」
「近來職棒也沒想過會有百轟，真的是很開心，希望可以越來越好。」淺村表示。
讀賣巨人隊今天在客場出戰橫濱DeNA，巨人隊雖然在2局上一輪猛攻長野久義、立岡宗一郎、坂本勇人都敲出適時安打，一口氣攻下4分領先，但橫濱隊洋砲José López棒打老東家，5局下敲出追平二壘安打，6局下桑原獎志再敲出逆轉安打，終場橫濱DeNA以6:4獲勝。
巨人隊先發投手內海哲也5.2局失6分，吞下本季第4敗。
羅德隊出戰樂天金鷹，樂天菜鳥田中和基延長12局上轟出生涯首轟2分砲，也讓樂天以2:0氣走羅德。
火腿隊以7:3擊敗歐力士，洋砲Brandon Laird3局下轟出逆轉2分砲，本季12轟，暫居全壘打王寶座。
中日龍隊出戰廣島隊，先發投手又吉克樹7局被打4支安打失1分拿下勝投，中日本季首度3連勝。
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