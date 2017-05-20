桃猿又見寶島時代 比莉開場舞（2）中央社 (2017-05-20 19:10)
中華職棒Lamigo桃猿隊20日在桃園主場舉行「又見寶島時代」主題活動，資深藝人比莉（前中）搭配LamiGirls演出，重現經典招牌歌曲「什麼都不必說」。中央社記者張新偉攝 106年5月20日
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