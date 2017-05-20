APEC貿易部長會議 河內登場中央社 (2017-05-20 19:10)
亞太經合會（APEC）第23屆貿易部長會議20日在越南河內市登場，為期2天，來自21個APEC會員體貿易部長將聚焦討論區域未來貿易發展方向。圖為會場。中央社 106年5月20日
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