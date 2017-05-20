（中央社河內20日電）亞太經濟合作會議（APEC）第23屆貿易部長會議今天在越南河內市登場，為期2天，來自21個APEC會員體貿易部長將聚焦討論區域未來貿易發展方向。行政院政務委員鄧振中率台灣代表團出席。



APEC第23屆貿易部長會議（MRT）上午正式拉開序幕，由越南工商部長陳俊英（Tran Tuan Anh）主持。



越南總理阮春福在開幕式致辭表示，APEC成立以來一直是帶動亞太區域經濟成長的龍頭，但是目前正面臨有關政治等因素的變化，為區域經濟、文化與社會帶來不少挑戰。



他說，「如果我們缺乏政治互信、共同維護區域投資和商品流動的和平與安全環境的合作決心，APEC的合作將不會成真」，並呼籲加強區域內外合作，促進經濟互聯互通與發展。



據悉，陳俊英和紐西蘭貿易部長麥克雷(Todd McClay)，明天將共同主持沒有美國的有關「TPP（跨太平洋夥伴協定）11」會議，討論TPP的未來新方案。



關於台灣代表團，媒體引述行政院經貿談判辦公室報導，政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中率團出席。



會議期間，鄧振中將與APEC會員體貿易部長就亞太區域經貿議題交換意見，也會利用機會與重要經貿夥伴國家的部長在場外交換意見。1060520