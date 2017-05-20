（中央社記者韋樞台北20日電）遠雄企業團董事長趙藤雄認為今年房地產景氣有逐季翻揚的感覺，新政府上台不再打房全力拚經濟是很聰明的，畢竟打房會影響內需，對任何人都不利。



遠雄企業團今天在新北市中和區「遠雄左岸」大社區舉行「遠雄左岸造鎮之最」啟動儀式，趙藤雄、建築師李祖原與遠雄「12i」智慧技術合作夥伴共同見證台灣首座水岸「12i」智慧城市。



這「12i」包括12項智慧生活項目，i-Center區域聯防中心、i-Net社區智慧光纖網路、i-Watch智慧安全聯防、i-Call緊急求救與廣播系統、i-Traffic智慧低碳交控系統、i-Bus智慧社區巴士、i-Light社區LED綠能照明、i-Home智慧數位家庭面板、i-Service、i- Sensing、i-Energy智慧能源管理、i-Care智慧健康照護，打造台灣第一座低碳永續城市。



趙藤雄表示，從遠雄建設的銷售成績來看，1天平均銷售額超過1億元，基本上銷售業績往好的方向走，且從信義房屋發布的中古屋指數，價格微揚2%，國泰房地產指數價格微揚0.7%，雖然各家建商產品行銷不同，好壞不一，但總體從遠雄、信義、國泰所發布指數來看都是逐季好轉。



趙藤雄指出，今年房市銷售的反應還不錯，他感覺經過這段經濟不景氣，建商持續讓利，價格開始微揚，量也回升；例如今年首季房屋買賣移轉棟數年增38%，遠雄建設年增73%，最近遠雄銷售又比第1季好，顯示最壞的狀況已經過去，加上政府了解房地產是火車頭工業，若房地產一直縮水，消費者就不敢消費，所以政府是聰明、有智慧的，若繼續打房，絕對沒人得到好處。



他透露，今年遠雄建設的銷售目標是1天1億元，除了年初未達標之外，其餘均達標，今年全年可望有400億元銷售業績，並挑戰500億元；遠雄的利潤是按銀行利息來計算，遠雄向銀行貸款利率約3%，一般企業貸款約2.5%，因此遠雄要求的平均年化淨報酬率就是3%，建案花多久興建完成就按倍數來算。1060520