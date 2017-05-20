（中央社台北20日電）美國亞特蘭大可口可樂世界展館5月份在汽水口味上將台灣與中國並列。微信帳號「中國軍網」今天發文表示，要可口可樂「尊重中國的主權與領土完整」。有大陸網民認為，毋須草木皆兵。



在亞特蘭大的可口可樂展館裡面，有一個區域，人們可以品嚐上百種世界各地可口可樂公司出品的可樂口味。其中還為五大洲設立了不同的柱子，每根柱子下面都有該洲各國的可樂口味供人選擇。



而在亞洲的柱子上，分別提供了日本、泰國、印度尼西亞、南韓、印度、中國、台灣、泰國的口味。中國人民解放軍解放軍報社微信公眾號「中國軍網」今天發文質疑，「CHINA」和「TAIWAN」為什麼會並列？



這篇文章題為，「可口可樂，如此『兩岸通吃』並不可樂」，並說，作為一個全球知名的飲料公司，作為一個在中國擁有大量消費者的公司，可口可樂更需對自己的言行負責，「尊重中國的主權與領土完整」。



不過部分大陸網民覺得毋須對這件事過度反應，「自己清楚台灣是中國的就好了，非得要一個汽水公司有政見」、「真的不懂這有什麼好爭的，就算爭也不會有改變，不是別人說什麼就不是了」。1060520