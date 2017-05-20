陸國防部：中緬海軍將舉行通訊搜救演習中央社 (2017-05-20 18:49)
（中央社台北20日電）中國大陸國防部發言人吳謙今天說明「中國海軍將與緬甸海軍舉行聯合演習」相關情況，演習科目包括編隊通訊、編隊運動、聯合搜救、通過演練等。
中國大陸國防部新聞局微信帳號「國防部發布」今天發文表示，有記者問，中國海軍遠航訪問編隊已經抵達緬甸仰光港開始訪問，並將與緬甸海軍舉行聯合演習，媒體詢問相關情況。
吳謙指出，當地時間5月18日，中國海軍遠航訪問編隊抵達緬甸仰光港，開始為期4天的友好訪問。期間，中緬兩國海軍將舉行海上聯合演習，科目包括編隊通訊、編隊運動、聯合搜救、通過演練等。
吳謙說，中方願與緬方一道，積極落實兩國元首達成的重要共識，加強戰略溝通，深化務實合作，為維護地區和平穩定、推動兩國兩軍關係深入發展做出積極努力。1060520
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