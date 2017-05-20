（中央社記者黃麗芸台北20日電）近來超火紅的寵物商品就屬仿真吐司寵物坐墊，貓、狗趴坐在吐司墊上的超萌模樣，瞬間療癒人心，但也有人買到發霉款而哀號。業者表示，目前全台大缺貨，想買得先排隊預約。



日本創意小物經常深得消費者的心，網路社群最近瘋狂談論一款仿真吐司寵物坐墊，長、寬各約40公分、高約6至7公分左右，就像是一片放大版的白土司，有日本網友就分享自家貓皇睡在吐司墊上的照片，可愛模樣引發熱議。



有網友看後表示，突然好想吃早餐；也有人打趣說，再買一塊吐司墊，就可以做成夾心三明治。



這股吐司墊療癒風潮，帶動許多飼主跟進瘋狂採購，許多賣家看準這波商機，除了原本的白吐司款式之外，還另外推出草莓、培根蛋、圈圈和乳酪等各種口味造型吐司，但網路賣家產品品質不一，部分網友則誤踩地雷，灑了白花花銀子卻買到猶如發霉造型的吐司坐墊，只能到處求買正版貨。



宜得利家居表示，這款超人氣麻糬（MOCHIMOCHI）靠墊共有白土司、牛角和可頌造型，不論是自用或給寵物用都超適合，但現在全台都大缺貨，不論是實體門市或網購都被搜刮一空，民眾若想購買必須先排隊預約，由於廠商仍在趕貨中，到貨日期也無法確定。1060520