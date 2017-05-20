拓展服務範圍 優步推隨選貨運中央社 (2017-05-20 18:10)
（中央社舊金山19日綜合外電報導）叫車平台「優步」（Uber）擴大服務範圍，推出隨選叫車應用程式，讓貨車司機僅透過智慧型手機，即可進行貨運接單。
法新社報導，優步公司宣傳在美國推出的「Uber Freight」可為貨車司機或貨車公司針對送貨需求進行配對，並簡化付款方式。
優步今天在部落格貼文說：「我們替客戶解決尋找和預訂貨運服務的不確定性，這通常是貨車司機一天中最有壓力的工作。」
「這在以前必須花上好幾個小時，還要打好多通電話才辦得成。現在只要在手機上按一個按鍵就成。」
據優步表示，參與服務的貨車司機要經過審查；但優步未詳細說明檢查項目。
總部位於舊金山的優步並未提及公司在自駕車，尤其是用於貨運的自駕貨車方面的事。
優步去年底收購了以商業運輸為重心並致力開發自駕技術的科技新創公司「Otto」。（譯者：中央社周慧盈）1060520
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