（中央社記者韋樞台北20日電）台塑石化今宣布，自5月22日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.5元、柴油批售價格每公升調漲0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。



根據台塑石化公告油價，5月22日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油25.3元、98無鉛汽油27.4元、超級柴油21.2元。



台塑石化表示，由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國表示支持延長減產協議，加上美國原油庫存減少等因素影響，致使本週國際油價上漲。



考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑石化決定自22日凌晨 1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.5元，柴油批售價格調漲0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。