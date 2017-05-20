（中央社記者黃麗芸台北20日電）多名網友發文指出，近日發現美式量販好市多數家分店的生鮮區不提供塑膠袋，有人困擾、也有人認同；好市多今天說，是配合政府限塑政策，全台分店自本週起全面執行。



網友Amanada在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己17日去中和好市多購物卻發覺生鮮區不提供塑膠袋了...，疑惑是否其他分店也是如此嗎？



近50名網友紛紛留言回應說，「這是因應政府規定，禁止提供塑膠袋」、「連付費塑膠袋都要擴大管制，至於免費塑膠袋就別想了」；還有其他網友們也說，包括台南、桃園南崁、內湖和汐止店也都不提供了。



部分網友對此感到困擾，指出前幾天去購買牛肉和雞肉，卻沒袋子裝冰塊，賣場未預告造成不便；也有人質疑，住較遠的消費者要如何將生鮮食品帶回家？以及購買魚、肉等生鮮食品需要塑膠袋裝冰塊保鮮，以及避免牛肉血水滲出，真的需要塑膠袋。



南部網友則回應說，高雄中華店的自助冰塊區有提供塑膠袋，同時註明僅供冰塊裝袋用；也有其他網友指出，可自帶保冰袋使用，肉品都不會解凍。



有許多網友肯定這項措施，「如果為了環保，我支持」、「支持不提供塑膠袋...其實自帶保冰袋或保冰桶就不需要了，即使髒了洗洗就好，救救地球」、「為了環保，這是很好的決定！有需要就自己帶」、「全聯也不提供了」。



好市多副總經理王友玫下午受訪表示，配合政府環保政策，全台分店自本週起取消提供塑膠袋措施，且賣場內的生鮮類食品都有進行包裝，相關需求應不大。



她說，目前僅有自助冰塊區有提供免費塑膠袋裝取，這部分是符合環保法令限制範圍。



王友玫表示，雖然並未對取消生鮮區提供塑膠袋服務進行預告，但響應環保措施獲得許多消費者支持，部分有疑惑的消費者經賣場人員解釋說明後，也都能接受。1060520