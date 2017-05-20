（中央社台北20日電）中國大陸國家林業局官方微博中午公告，截至11時30分發生在呼倫貝爾市陳巴爾虎旗那吉林場的森林火災火勢已被侷限，外圍明火全部撲滅。綜合陸媒報導，這次滅火行動共動員9050人。



綜合新華網、中新網報導，這場大火發生於17日下午，因當地風大且乾燥，撲滅火勢非常困難。這是大興安嶺內蒙古地段不到20天內發生的第3場森林大火。



中國大陸國家林業局表示，目前，火場內部還有零星煙點，撲火前線指揮部繼續加強兵力調配，嚴防死灰復燃。



這次滅火行動共投入森林消防飛機12架，調集兵力9050人，其中武警森林部隊4900人。火場面積及起火原因正在核查中。1060520