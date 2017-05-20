（中央社台北20日電）中國大陸南京市民眾日前在一家新餐廳遭遇「天降老鼠」意外，老鼠不僅正巧跌進正在用餐的火鍋裡，還在「逃」出火鍋時咬傷客人。



綜合新浪網和江蘇電視台報導，南京六合的王姓女子和幾個朋友16日晚上到一家新開的火鍋店吃火鍋，沒想到吃到盡興時，一隻老鼠突然從天花板上掉了下來。



更湊巧的是，老鼠不偏不倚就掉進火鍋裡。



報導形容，這宛如「老鼠免費加菜」，「意不意外？驚不驚喜？」



然而，事情還沒完。被燙傷的老鼠猛竄，竟又從火鍋裡跳出，還咬傷了正在桌邊的王女的手臂。



老鼠為何會從天而降？火鍋店店員說，樓上正在裝潢，老鼠可能是從天花板縫隙掉下來的。



事發後，店員先清洗王女的傷口，並送醫注射疫苗。在民警協調下，雙方已達成賠償事宜。1060520