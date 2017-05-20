拉脫維亞白俄羅斯共同主辦2021年世界冰球錦標賽北京新浪網 (2017-05-20 14:59)
冰球運動
波通社5月19日報導，國際冰球聯合會當天以55票讚成，52票反對，通過了拉脫維亞首都里加市和白俄羅斯首都明斯克市共同主辦2021年世界冰球錦標賽的決定。兩城是在擊敗芬蘭坦佩雷市和赫爾辛基市后獲得這一賽事主辦權的。錦標賽預計在2021年5月7日至23日舉辦。
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