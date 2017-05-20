5月19日，Let『s Race房車大獎賽暨西南超級賽車節（LET』S RACE GRAND PRIX）在貴州駿馳國際賽車場正式拉開序幕，來自全國各地的13支車隊將衝擊首屆賽事的冠軍殊榮。比賽分為三天，設立自由練習、排賽賽、正式比賽三個階段。

Let『s Race房車大獎賽暨西南超級賽車節是由貴州省體育局主辦，重慶市開賽電子商務有限公司協辦，目前計劃全年四站。本站比賽看點十足，不僅僅吸引了像何偉航這樣的賽事資深人士，還有來自台灣的知名車手高英哲、楊孟樵，以及常年參加CRC的跨界車手石春雷、李先祥等等，他們將駕駛本田飛度、斯巴魯BRZ等賽車為35萬年度大獎展開激烈角逐。

代表北京GCM車隊參賽的高英哲曾經在泛珠三角超級賽道節、肇慶風雲戰等賽事中獲得過多次組別冠軍，在經過了當天下午的自由練習之後，首次馳上貴州第一賽道的高英哲相當興奮，表示這是一條可玩性非常高的賽道，相比起珠海、肇慶、上海等賽道，它有自己的特點，特別是明顯的高低落差以及刁鑽的彎道，都能夠讓車手感受到極限駕駛的樂趣。

來自廣州的光頭佬何偉航，改裝店老闆，曾經的泛珠三角超級杯2000cc組三屆冠軍得主，更是泛珠賽道英雄發起人之一，從作為曾經的飆車者到帶著一群人將飆車變成了正規的比賽，一直堅持至如今。參與了LET『S RACE技術規則制定的何偉航非常看好這個賽事，認為如此風景優美的賽道很少有。

作為我國西北地區的賽車龍頭，陝西天石車隊擁有奧迪R8 LMS Cup GT3、日產GT-R GT3、法拉利458 Challenge、西雅特Leon TCR等賽車，在泛珠以及ChinaGT中國超級跑車錦標賽、耐力賽都取得過非常耀眼的戰績。本次比賽，陝西天石車隊派出的是西雅特賽車，征戰的是T1組別。

在5月17日，貴州省政府新聞辦召開新聞發佈會，發佈《貴州省體育產業統計》、《貴州省體育場地普查》。貴州體育「十三五」的目標是一是體育總產出（總規模）450億元，體育消費額占人均居民可支配收入比例超過1.7%。體育服務業增加值占體育及相關產業增加值的比重超過80%，成為引領貴州體育產業發展的主要產業。汽車運動作為朝陽的體育產業，Let『s Race房車大獎賽暨西南超級賽車節（LET』S RACE GRAND PRIX）在填補貴州汽車運動空白的同時，還能夠快速提高貴州省體育增加值的比重，打造真正的戶外運動「天堂」。

5月20日，Let『s Race房車大獎賽暨西南超級賽車節（LET』S RACE GRAND PRIX）將於上午舉行排位賽，下午則舉行第一回合的正式比賽的較量。

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