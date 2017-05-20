日期:20日凌晨，歐冠籃Final Four在土耳其伊斯坦布爾開戰，結果首場比賽就爆出大冷，本賽季的奪冠最大熱門球隊，衛冕冠軍莫斯科中央陸軍在一度領先超過10分的情況下，被希臘傳統豪強奧林匹亞科斯下半場翻盤，最終以78：82不敵奧林匹亞科斯，遭到淘汰。

2016-2017賽季歐洲籃球冠軍聯賽Final Four比賽每一年都備受矚目，其一場決勝單敗淘汰的賽制以驚險刺激著稱，比賽的不可預知性與其中存在的若干變數，為這樣的比賽賦予了很強的魅力。這對比賽雙方也提出了極大的考驗，不僅僅是實力的比拼，更是心態和心理素質的較量。

本場比賽的雙方莫斯科中央陸軍和奧林匹亞科斯，在歐冠籃中可謂是出了名的宿敵。在兩年前，奧林匹亞科斯就曾在Final Four中絕殺中央陸軍，驚險晉級決賽。另外，作為兩支球隊的絕對核心，斯潘諾里斯和特奧多西奇無疑也代表著歐洲籃壇後衛的頂尖實力，他們之間的直接對話，也為本場比賽增色不少。

本場比賽的過程充滿了戲劇性。奧林匹亞科斯招牌球星斯潘諾里斯在開場狀態低迷，他的球隊在上半場一度非常被動，只能依靠防守端的發揮延緩德科洛和特奧多西奇的衝擊。首節戰罷，中央陸軍憑藉一波11：0的小高潮，建立起6分領先優勢。

第二節比賽，雙方的拉鋸戰愈演愈烈。隨著特奧多西奇強硬打成2+1，中央陸軍一度將比分上的優勢保持在兩位數。與之相比，斯潘諾里斯更多隻能依靠罰球取分，全隊進攻也因此受挫。此時的奧林匹亞科斯似乎完全不是中央陸軍的對手，半場結束前阿格拉瓦尼斯接隊友傳球投中壓哨三分，才幫奧林匹亞科斯將分差縮小到了7分。

下半場，沉悶氣氛一掃而空，第三節成了兩隊的對攻大戰。特奧多西奇發揮穩健，掌控著中央陸軍場上的節奏，但奧林匹亞科斯本節拿下27分，表現十分搶眼的曼特扎里斯用自己的第四記三分球為奧林匹亞科斯迫近比分，三節戰罷，中央陸軍只以64：60暫時領先。

最後一節上演了精彩的決戰時刻，雙方都展示出了殊死搏鬥的決心。沉寂了大半場的斯潘諾里斯終於找回了比賽的感覺，此時的奧林匹亞科斯已經完全回過神來，他們的信心大增，迅速追平了比分。比賽最後的41.9秒，格林投入了一粒至關重要的三分。而此時勝利的天平已經傾向於希臘人，中央陸軍雖然拚命追趕，卻沒能實現翻盤，最終衛冕冠軍在一度領先兩位數的情況下痛失好局，失去了衛冕歐冠籃的機會。

雙方首發

奧林匹亞科斯：瓦西利斯·斯潘諾里斯、尼古拉·米盧蒂諾夫、科斯塔斯·帕帕尼古拉烏、帕里斯·馬拉克斯、喬治斯·普林特西斯

莫斯科中央陸軍：南多·德·科洛、艾倫·傑克遜、安德烈·沃朗塞維奇、尼基塔·庫巴諾夫、凱爾·海因斯