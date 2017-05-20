1、科隆VS美因茨 3

科隆近6場戰績：1勝3平2負，進10球，失11球。美因茨近6場戰績：2勝2平2負，進8球，失7球。兩隊近10次交鋒，科隆 3勝4平3負,難分高下。兩隊近期表現都較為一般。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.89半球1.01，綜合分析，本場比賽選3。

2、多特VS不萊梅 3

多特蒙德近6場戰績：3勝2平1負，進10球，失9球。不來梅近6場戰績：3勝1平2負，進16球，失14球。兩隊近10次交鋒，多特蒙德 8勝1平1負.完全佔據上風。多特目前在排名上還有想法，本場比賽坐鎮主場，取分意願比較強烈。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.96兩球0.94，綜合分析，本場比賽選3。

3、門興VS達姆施 3

門興近6場戰績：1勝3平2負，進10球，失12球。達姆施塔近6場戰績：3勝0平3負，進9球，失8球。兩隊近5次交鋒，門興 3勝2平，佔據上風。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.96球半0.94，綜合分析，本場比賽選。

4、法蘭克VS萊比錫30

法蘭克福近6場戰績：1勝1平4負，進7球，失12球。萊比紅牛近6場戰績：3勝2平1負，進14球，失7球，球隊表現良好。兩隊近1次交鋒，法蘭克福 0勝0平1負。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.86受半球1.04，綜合分析，本場比賽選30。

5、拜仁VS弗萊堡 3

拜仁近6場戰績：4勝1平1負，進18球，失10球。弗賴堡近6場戰績：3勝1平2負，進6球，失9球。兩隊近10次交鋒，拜仁 7勝2平1負，完全佔據上風。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.84兩球1.06，綜合分析，本場比賽選。

6、因戈爾VS沙爾克30

英格斯塔近6場戰績：1勝3平2負，進7球，失11球，球隊成績糟糕，防守較差。沙爾克04近6場戰績：2勝2平2負，進9球，失7球。兩隊近3次交鋒，英格斯塔 1勝1平1負。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.99平手0.91，綜合分析，本場比賽選30。

7、漢堡VS沃爾夫30

漢堡近6場戰績：1勝2平3負，進5球，失10球，球隊進攻端表現平庸，進球較少。沃爾夫斯近6場戰績：2勝1平3負，進7球，失12球。兩隊近10次交鋒，漢堡 5平5負，完全處於下風。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.86平手1.04，綜合分析，本場比賽選30。

8、赫塔VS勒沃31

柏林赫塔近6場戰績：3勝0平3負，進6球，失7球。勒沃庫森近6場戰績：0勝3平3負，進5球，失10球。兩隊近10次交鋒，柏林赫塔 1勝3平6負，處於下風。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.99半球0.91，綜合分析，本場比賽選31。

9、霍芬海VS奧斯堡3

霍芬海姆近6場戰績：3勝1平2負，進14球，失11球。奧格斯堡近6場戰績：2勝2平2負，進9球，失8球。兩隊近10次交鋒，霍芬海姆 5勝2平3負，略佔優勢。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為1.04球半0.86，綜合分析，本場比賽選3。

10、切沃VS羅馬0

切沃近6場戰績：1勝2平3負，進5球，失12球。羅馬近6場戰績：4勝1平1負，進16球，失7球，球隊近期狀態較好。兩隊近10次交鋒，切沃 2勝3平5負，稍處於下風。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為1.04受球半/兩球0.86，綜合分析，本場比賽選0。

11、那不勒VS佛羅倫薩 3

那不勒斯近6場戰績：5勝1平0負，進17球，失3球，球隊進攻端表現優異，防守較為出色。佛羅倫薩近6場戰績：2勝2平2負，進13球，失14球。兩隊近10次交鋒，那不勒斯 6勝3平1負，佔據優勢。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.78球半1.13，綜合分析，本場比賽選3。

12、萊加內VS阿拉維31

萊加內斯近6場戰績：2勝1平3負，進9球，失6球。阿拉維斯近6場戰績：4勝2平0負，進11球，失4球。兩隊近8次交鋒，萊加內斯 2勝5平1負，平局較多。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.81平手/半球1.09，綜合分析，本場比賽選31。

13、拉科魯VS拉斯帕3

拉科魯尼近6場戰績：1勝2平3負，進7球，失11球。拉帕馬斯近6場戰績：0勝1平5負，進3球，失19球。兩隊近7次交鋒，拉科魯尼 4勝1平2負。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為0.96半球/一球0.94，綜合分析，本場比賽選3。

14、希洪VS貝蒂斯30

希洪競技近6場戰績：2勝2平2負，進8球，失9球。貝蒂斯近6場戰績：2勝1平3負，進6球，失11球。兩隊近10次交鋒，希洪競技 2勝3平5負，不佔優勢。本場比賽，亞盤188bet金寶博初盤為1.09平手/半球0.81，綜合分析，本場比賽選30。