昨天推薦表現較為一般，法乙表現尚可，基本打出。總體而言，最後法乙沖甲的結果挺戲劇化的，斯特拉斯堡和亞眠這樣的球隊衝上去了，一些老牌法乙強隊只能留下來繼續充當強隊了，有點當年甲B勁旅佛山隊的味道，佛山隊當年有個傳奇射手古興祥，堪稱中國版的胡布內爾。

今天比賽比較多，又有勝負彩，又有德甲超值3連包，值得期待。

心態，心態，還是心態，大家和我一起慢慢進步吧。

今天是5月20日，歷史上的今天發生過哪些大事呢？

1948年5月20日，蔣中正、李宗仁就任國民政府「行憲」后的第一任中華民國總統、副總統。

據說就職典禮前，蔣玩了個小伎倆。李宗仁詢問，就職典禮穿什麼衣服？蔣說，軍服。李宗仁如約穿上了軍服，而蔣則穿著長袍馬褂。兩人合影，高低立顯，顯得李不是副職，更像一個副官。

今天給大家推薦一場德甲。

021 因戈爾施塔特-沙爾克04

沙爾克04這樣的球隊不值得信任，本場依然需要小心。本賽季首次交鋒，沙爾克04主場1比0獲勝，本場居然受讓，有巨坑之嫌。

因戈爾施塔特 讓勝平

實戰首選 讓勝

比分 1比0 1比1