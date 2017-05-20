本賽季的德甲還剩最後一輪，萊萬與奧巴梅揚的金靴之爭仍然激烈，目前萊萬以30-29領先。波蘭前鋒對拜仁官網表示：「我的目標，就是攻入30+X個進球。」

上賽季德甲，萊萬就攻入了30球。「如果我能夠再進球，我就可以超過自己的個人最好成績，這是我希望實現的。如果在最後，我比其他人的進球多，那會是很棒的，但更重要的是獲得勝利。」最近剛剛成為父親的萊萬，還需要一個進球來超越個人紀錄，而弗賴堡是他最喜歡的對手，最近10場交鋒攻入12球。

最後一輪也是拉姆和阿隆索的告別戰，萊萬表示：「我們最大的動力，就是告別拉姆和阿隆索，最好是有一場很棒的比賽和許多進球。」本賽季為拜仁出戰46場正式比賽，萊萬攻入43球。他在本賽季德甲11次單場進球超過1個，只有蓋德-穆勒的單賽季12次比他多。不過萊萬也表示：「一切都是夢幻般的，直到和多特蒙德的聯賽。我身體狀況不錯，狀態正佳，感覺很好，但一個瞬間就改變了一切。（肩傷）在我的每次移動中都能感受到，無論是走路，跑動還是拼搶，這對我來說是一段艱難的時光。否則，我還可以進更多球的！」因為這次肩傷，萊萬錯過了和皇馬的歐冠1/4決賽首回合。

現在萊萬的肩膀已經沒問題了，他完全做好了準備，並且保持專注。他期待著超過30球的個人最佳紀錄，並且獲得個人的第三座德甲最佳射手小鋼炮。

（華迪維亞）