5月20日-21日，樂虎中國方程式大獎賽（以下簡稱CFGP）將於成都國際賽車場揭開第二站三個回合比賽的序幕。來自七個車隊的十多名車手將在這一站的比賽中繼續為了積分展開激烈角逐。

蓉城之戰 成都賽道

成都國際賽車場位於四川省成都市錦江區，與國家AAAA級旅遊風景區——「五朵金花」相映成輝。距離天府廣場30分鐘車程，距雙流機場30分鐘車程，有三環路、成龍路、新成仁路、石勝路等多條直達線路，交通十分便利。作為西南地區久負盛名的GP2級賽道，成都國際賽車場全長3.331KM，寬12—22米，彎道14個，大直線長度830米，最高設計時速可達280公里。除了難度不小的彎道之外，這條賽道也是國內為數不多帶有坡度的賽道之一，這些難點無疑都會帶給CFGP的車手不小的挑戰。

全新賽制 增加懸念

2017賽季的CFGP迎來了一場較大的變革，在原有單站兩回合正賽的基礎上增加至單站三回合正賽，第三回合正賽採用第二回合成績的全場倒序進行發車排位。新賽制的引入讓眾多參加CFGP的年輕車手們有了更多在賽道上學習積累經驗的機會，也讓有意爭奪年度排名的車手們擁有更大的競爭空間，同時倒序發車的引入也讓每一站最後一回合的比賽更具看點，超車和對抗將會成為貫穿整個回合的主旋律，而這也給了新人車手們登上領獎台最大的機會。

三個火槍手的故事

珠海揭幕戰的三個回合比賽中，速馬力車隊的何子健成功拿下了前兩個回合的冠軍和第三回合的季軍；樂虎車隊的尚宗沂取得了前兩個回合的亞軍和第三回合的冠軍；Solarone車隊的閔衡拿下了前兩個回合的季軍和第三回合的亞軍。毫無疑問，這三位CFGP的「老將」實力都相當出色。三個回合的比賽過後，何子健和尚宗沂均取得了26個積分，暫時並列積分榜第一，閔衡則以20個積分暫列第三，神州專車車隊的李惠瑋以15分暫列第四。毫無疑問，在即將到來的成都站，何子健和尚宗沂將會延續珠海的戰火，繼續為了頭名進行激烈交鋒，閔衡也必然不會安於現狀，以穩為主的他也一定會伺機尋求突破。

5月20日，CFGP將迎來排位和本賽季第四回合決賽的角逐，敬請期待。

（阿爾法）