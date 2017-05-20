江西名人圍棋聯誼賽 撫州圍棋協會秘書長參賽記北京新浪網 (2017-05-20 15:14)
撫州圍棋協會秘書長劉海泉
第七屆「夢娜襪業杯」江西名人圍棋聯誼賽開賽的前一天晚上，撫州圍棋協會的秘書長劉海泉領著隊伍趕到了鷹潭。他這次不僅是領隊，也是參賽運動員。一入住賓館，不顧鞍馬勞頓，就找喻平下棋。第二天一大早逢人便說：喻平讓我四個子，他輸了。還找到記者，希望把這事報導出去。有人揭發說：人家喻平從井岡山下來，開車開累了。你沒見人家下著下著就睡著啦？記者問他這些細節要不要報導出去呢？他笑著說：與比賽無關的內容就別寫了。
比賽上午下兩盤棋，劉海泉棋下得很快，棋早早就結束了，可惜他優勢的棋最後半目輸給了對手。但這絲毫沒影響他的情緒，拉著記者要下棋。「你馬上要進行第二輪比賽了，我們晚上下吧。」他仍然堅持要下，別人結束還早，第一輪成績沒有出來，閑著也是閑著。見他如此執著，記者只好同意和他下。好傢夥，棋一開局，湧上四五個人幫他支招的。記者最後被他吃住了一條大龍。他得意地點起了一支煙，也沒忘記扔給記者一支。「劉大秘書長，這是集體智慧，不能算你贏吧？」「贏了就是贏了，希望你這個記者秉持職業精神，把此事報導出去。」
這種業餘圍棋賽，聯誼的意義大於比賽。今天正好是「520」，大傢伙相聚在鷹潭，以棋會友，其樂融融。這一百多號來自江西各界的棋友聚在一起，相信能擦出推動江西圍棋發展的火花。
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