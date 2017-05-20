（中央社台北20日電）中國大陸近來頻頻傳出無人機在機場上空出沒，影響飛安。為此，大陸民航局日前祭出實名登記規定；山西省昨天則宣布，9月起禁止在機場周邊、鐵路沿線等區域內使用無線電遙控飛行器。



大陸央視網報導，山西省十二屆人大常委會第三十八次會議表決通過相關規定，並宣布於9月1日起實施。



規定指出，禁止在機場周邊、鐵路沿線、電力線路、危險化學品儲存等保護區域內使用無線電遙控飛行器。



綜合陸媒報導，中國大陸多地機場近期屢傳無人機闖入，影響飛安。除了山西之外，中國大陸民航局16日宣布，6月起實施無人機登記；杭州蕭山機場則使出「黑科技」，干擾方圓15公里內的無人機訊號。1060520