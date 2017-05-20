5月20日，2017年上海德比戰打響。賽前，有部分球迷開始往上海上港的大巴車上扔雞蛋。

在上海申花主場與上海德比賽前，當上港隊大巴開過來時，有個別球迷開始往大巴車上扔雞蛋，從現場圖片中可以明顯看到，雞蛋液打在了上港大巴的車窗上。

（新體）