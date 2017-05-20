周六017 德甲 多特蒙德VS雲達不來梅 2017-05-20 21:30

競彩推薦：勝、平

日期:5月20日21:30，2016/17賽季德國足球甲級聯賽最後一輪將同時進行九場比賽，其中多特蒙德隊將在主場迎戰雲達不來梅隊。主隊在最近五場比賽中3勝2平，客隊在最近五場比賽中取得3勝2負。多特蒙德隊在聯賽第三名爭奪中僅以微弱的凈勝球優勢取得領先，此役迎來進攻能力強勁但防守不太穩定的雲達不萊梅隊，必會憑藉火爆主場和強大進攻全力攻克對手。

主隊近況

主場作戰的多特蒙德隊在上周六進行的德甲聯賽中客場爆冷1比1被奧格斯堡隊逼平，在各項賽事中連續五場比賽不敗。開場后佔據明顯控球優勢的多特蒙德隊沒能製造真正威脅但在對手打破場上僵局后三分鐘扳平比分，在下半場不斷猛攻對手但始終沒能抓住機會取得進球，最終客場爆冷1比1被對手逼平，賽后多特蒙德隊主帥圖赫爾表示球隊接下來必須要集中精力地準備兩場決戰。本周六主場迎來雲達不萊梅隊，多特蒙德隊主帥圖赫爾表示球隊將會專注地贏下自己的比賽，盡全力在本賽季最後兩場決戰中全力取勝並實現球隊的賽季目標。從球隊傷病情況來看，主力后腰魏格爾、半主力進攻中場M.格策正在進行康復治療，半主力中鋒許爾勒正在進行狀態調整，半主力右後衛杜爾姆、主力右後衛皮什切克、半主力中衛金特爾因傷出場成疑，替補中前衛沙欣傷愈歸隊。

客隊近況

客場作戰的雲達不來梅隊在上周六進行的德甲聯賽中主場3比5負於霍芬海姆隊，在聯賽中遭遇兩連敗。開場后完全不在狀態的雲達不萊梅隊在比賽僅僅進行十一分鐘就連丟兩球並在上半場結束前再丟一球，在下半場開始階段的兩分鐘內連丟兩球但隨後憑藉不懈進攻努力連進三球，最終主場3比5落敗，賽后雲達不萊梅隊主帥諾里表示出現很多失誤並且侵略性不足的不萊梅隊直到比賽最後階段才發起為時已晚的反攻。本周六客場挑戰多特蒙德隊，雲達不萊梅隊主帥諾里表示對手是一支頂級球隊，不萊梅隊必須要在場上展現勇氣和頑強意志，球員們必須要展現侵略性對抗並在所有方面均展現極限狀態。從傷停情況來看，半主力中衛卡爾迪羅拉、主力中前衛弗里茨、替補中鋒艾勒斯正在進行康復治療，半主力左後衛S.加西亞因傷缺陣，替補進攻中場哈伊洛維奇正在進行恢復性訓練，主力左後衛Ro.保爾累計五張黃牌停賽，替補中鋒約翰松因傷出場成疑，其他球員都可以出場。

比賽信息

場次：2016/17賽季德國足球甲級聯賽第34輪

球場信息：多特蒙德，伊杜納信號公園球場

天氣情況：晴，17°

交戰記錄

主隊在雙方最近6次交戰中取得5勝0平1負進17球失9球，在2016年4月進行的德甲主場比賽中3比2戰勝對手。多特蒙德隊近10場5勝2平3負(其中主場3勝1平1負)，雲達不萊梅隊近10場7勝1平2負(其中客場3勝1平1負)。從最近狀態來看，主隊的狀態稍好一些。

預計首發

多特蒙德：布爾基；金特爾，索科拉迪斯，巴特拉；皮什切克，沙欣，施梅爾策；登貝萊，香川真司；奧巴梅楊，羅伊斯

雲達不萊梅：維沃爾德；維利科維奇，莫伊桑德，L.薩內；M.埃格施泰因；格布雷·塞拉西，尤努佐維奇，德拉尼，U.加西亞；巴特爾斯，M.克魯澤

購彩提示

本場競彩開出勝平負固定獎金為1.13/7.00/10.00，主隊讓-2球的勝平負固定獎金為2.15/4.55/2.25，競彩方面在開出固獎后稍稍降低了主隊取勝的獎金，明顯看好多特蒙德隊在主場獲勝。多特蒙德隊上周末聯賽中客場被對手逼平並在積分榜上僅以4個凈勝球的優勢領先第四名，在最近八個聯賽主場比賽中取得7勝1平但三名重要防守球員受到傷病困擾，此役必會竭盡全力拿下三分并力爭取得更多凈勝球。雲達不萊梅隊在上輪聯賽中主場負於強敵並在聯賽兩連敗后落後歐戰區球隊3分，在最近四個客場比賽中取得2勝1平1負並且一名主力中衛停賽結束歸隊，此役將會憑藉強大進攻全力延續歐戰希望。考慮到兩隊的近況，個人建議首選主隊獲勝，謹慎起見可捧主隊不敗，推薦比分為3比0或者1比1。

（小紅）