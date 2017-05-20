葡超提醒：國民隊近9個主場不勝 早早預定降級名額北京新浪網 (2017-05-20 14:40)
[葡超]足球單場預測：葡萄牙國民VS塞圖巴爾
比賽時間：2017-05-20 星期六 23:00
比賽場地：馬德里拉球場
獵球者分析
葡萄牙國民：
葡萄牙國民傷病方面，卡迪茲受到了傷病困擾，本場比賽將無法參戰；毛羅-科奎艾拉因傷出戰成疑。
塞奎埃拉因停賽而錯過了上一場的葡超比賽，他將會在本場比賽中回歸到球隊左邊後衛的位置上。除此之外，球隊還應該會保持上一仗同樣的首發陣容。
葡萄牙國民在幾個星期之前就已經降級了，他們在上一場葡超比賽客場被布拉加4-0痛擊，球隊將會帶著難以割捨的心情進入到本場比賽中。
在2017年的葡超主場比賽中，葡萄牙國民始終都難求一勝，全體隊員們希望以一種積極的比賽結果來告別葡超賽場，以此來回饋國民隊的廣大球迷們。
在葡萄牙國民的陣營中，大多數的隊員們試圖在夏天的轉會市場中另謀高就，所以在馬德里拉球場最後的一場告別賽上他們會盡其所能，以此展現他們的才華。
葡萄牙國民和塞圖巴爾之間的歷史交戰情況是，雙方近10場葡超比賽國民隊方面取得了3勝4平3負的成績，值得一提的是，國民隊近11次葡超主場和塞圖巴爾的比賽他們至今保持不敗。
塞圖巴爾：
塞圖巴爾方面，阿爾諾爾德因紅牌本場比賽將接受停賽；而梅勇在上周末為俱樂部打了最後一場的葡超比賽；隨著阿瑪拉爾、卡爾瓦爾霍和埃丁霍的回歸，預計本場比賽塞圖巴爾方面會有很多陣容上的變化。而看到隊長維納西奧在本場比賽中被委以重任也不會令人感到意外。
塞圖巴爾在葡超賽場上已經接連遭遇了5場敗仗，割讓了11個球，這樣的表現令人失望。他們在整個賽季的葡超客戰僅贏下過兩場比賽，在防線上，塞圖巴爾自從格拉爾德斯在一月份離開以後，他們至今都缺少一名合適的右邊後衛。
塞圖巴爾目前累積35分排在葡超積分榜的第13名，高出降級區6分，這個賽季曾閃光一時的他們最終沒能堅守陣地，如今境遇塞圖巴爾似乎適應了，他們不在乎為葡萄牙國民送行一程。
塞圖巴爾近5次客場挑戰國民隊的葡超比賽中，他們雙方呈現了4場平局，在近7次葡超賽場的遭遇戰中塞圖巴爾6場比賽保持不敗，儘管如此，他們就是難以在馬德里拉球場給國民隊致命一擊。
獵球者數據：
葡萄牙國民：
葡萄牙國民連續9場葡超主場的比賽無法獲勝
葡萄牙國民近9場葡超主場的比賽中有8場都打出了小球
葡萄牙國民連續6場葡超主場的比賽全部輸盤
葡萄牙國民近20場葡超比賽僅有1次勝利
塞圖巴爾：
塞圖巴爾最近7場葡超客戰2平5負難以獲勝
塞圖巴爾近10場葡超客戰合計才攻進了7個球
塞圖巴爾近14場葡超比賽他們僅收穫了1場勝利
塞圖巴爾近5次客戰國民隊有4次都實現了贏盤
編輯：獵球者-青春
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