延邊-魯能首發:金敬道戰舊主 佩萊塔神PK斯蒂夫北京新浪網 (2017-05-20 14:40)
魯能客戰延邊海報
5月20日下午，2017賽季中超聯賽第十輪繼續進行，山東魯能來到客場延吉人民體育場對陣延邊富德。前9輪少賽1場的魯能5勝1平2負積16分暫時排名第5，延邊1勝3平5負積6分排名第16，本場比賽前雙方已經公佈了本方的首發名單：
魯能方面，西塞和王彤分別因腸胃炎和紅牌停賽缺陣，塔爾德利和U23小將劉洋繼續首發登場，崔巍重回首發；延邊方面，韓國攻擊手金承大缺陣，斯蒂夫頂在鋒線，U23首發為李龍，具體名單如下：
延邊富德首發：
門將：22-池文一
後衛：17-朴世豪、16-吳永春、26-古茲米奇、2-姜衛鵬、7-韓光徽
中場：3-田依濃、8-池忠國、36-李龍
前鋒：14-尹比加蘭、10-斯蒂夫
替補名單：31-董佳林、11-崔仁、13-金波、18-金成俊、19-李浩、21-金賢、25-金弘宇
山東魯能首發：
門將：25-王大雷
後衛：33-金敬道、4-吉爾、35-戴琳、32-劉洋
中場：26-崔巍、13-張弛、22-蒿俊閔、17-吳興涵
前鋒：9-塔爾德利、19-佩萊
替補名單：20-韓鎔澤、3-劉軍帥、15-李微、16-周海濱、21-劉彬彬、24-齊天羽、30-陳哲超
主裁判：馬寧
（新體）
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