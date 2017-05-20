神吐槽:520詹皇為韋德送大禮 這人打球真不穩北京新浪網 (2017-05-20 14:42)
吐槽不停，歡樂不止，新浪NBA神吐槽欄目繼續登場！520這天，詹姆斯帶隊狂屠凱爾特人44分！網友吐槽：詹姆斯：Wade ，this is for you！
趙鎮銘：魔術師：哦
顏顏顏志鵬鵬鵬：騎士：對三！ 凱爾特人：要不起。
-Wei-威-：凱爾特人：六十順位托馬斯。 騎士：狀元詹姆斯。 凱爾特人：沒有。騎士：歐文 威廉姆斯 德隆 TT 樂福一二三四五順位一條龍。凱爾特人：……
沒事泡泡腳：一無所有王健林，悔創阿里富馬雲，不知妻美劉強東，普通球員勒布朗
國產ESPN：真的讓人吹到詞窮的男人！
Lolawolf：小托馬斯：今天就讓我的g2放個假吧
攻擊idol就攻擊idol不要上升到我：這次聯盟還挺別出心裁的，東決放在第一輪打
丶czy丶：你以為G1很慘？ 那是G2還沒開始
瓜胖_C：詹姆斯：wade ，this『s for you
在看得見你的地方-：我球看得少，現在是不是季後賽第一輪開始了
阿凱學長-：做為詹蜜 竟然替凱爾特人感到不平
戒欲佛：這麼看，凱爾特人的確有拿狀元簽的實力
James的第四冠：詹姆斯：再不瘋狂就老了 沃爾，小托馬斯，洛瑞，德羅讚，喬治，蒂格：你再不老，我們要瘋了
行行出狀元666：一直噴泰倫盧沒本事，讓老詹一直在場，今天才知道，泰倫盧已經解決了這個問題，那就是，領先四十分后讓老詹下場休息
籃球小馬甲：擺個事實：我上一場沒打好
針話籃球：詹姆斯：目前我這籃球打得不是很穩。 球迷：裝逼。 詹姆斯：我說的是實話。 球迷：服了，果然打球不穩，一場比一場厲害。
（所有言論均來自網友智慧，不代表新浪NBA觀點）
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